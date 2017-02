deze range rover is nieuw en kost € 157.000

Het gaat eigenlijk niet om een reproductie maar om een restauratie volgens de regels van de kunst. De Range Rover werd onthuld in 1970 en valt vandaag in zijn “klassieke” versies bijzonder in de smaak. Land Rover blijft natuurlijk niet doof voor die vraag, en lanceert een eerste reeks van tien modellen uit de eerste generatie die volledig vernieuwd werden. Een gerestaureerd exemplaar kost minstens… € 157.000.

Specificaties

Land Rover springt niet vrij om met de specificaties van het standaardmodel. Onder de motorkap vinden we dus een 3,5 liter grote V8 met een vermogen van… 132 pk bij 5.000 tpm. De stevige motor is gekoppeld aan een manuele vierversnellingsbak met reductie. Voor terreinavonturen is er een sperdifferentieel, en geen elektronische hulp.

Dit exemplaar wordt tentoongesteld op de stand van het merk tijdens het Parijse Rétromobile-salon van 9 tot 12 februari.