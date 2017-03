range rover velar: alweer een stapje dichterbij

Op die wereldpremière is het nog een week wachten: op 1 maart geeft Land Rover alle details vrij over zijn nieuwste telg. In de tussentijd geven de Britten alvast mee dat de Velar de kloof tussen de Range Rover Evoque en de Range Rover Sport moet dichten.

Design

Land Rover hint ook naar de looks van de Velar, door ze te omschrijven als “minimalistisch” en “avant-garde”. Wij verwachten vooral een grotere Evoque met scherpe daklijn, die op het platform van de Jaguar F-Pace staat. Daardoor gaat hij de concurrentie aan met onder meer de Porsche Macan, BMW X4 en Mercedes GLC Coupé.