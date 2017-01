Dit is Lexus’ volledig vernieuwde toplimousine!

Het is alweer 28 jaar geleden sinds de allereerste LS op de markt verscheen: die moest een absolute toplimousine worden, en Toyota creëerde er zelfs een apart merk voor: Lexus. Nu zitten we aan generatie vijf, en die krijgt de scherpste looks die een LS ooit gezien heeft.

Langer, breder, lager

De topsedan krijgt ongewoon vloeiende looks, en heel wat trekjes van een coupé. De Japanse designers vertrokken voor deze nieuwe generatie van een wit blad, en kwamen op de proppen met een LS die niet alleen langer en breder is dan zijn voorganger, maar ook 15 millimeter lager: 5,24 meter lang, 1,90 meter breed en 1,45 meter hoog.

Gemeenschappelijk platform

De wielbasis nam bovendien met 35 millimeter toe, tot 3.125 millimeter. Dat konden de Japanners bereiken dankzij het GA-L-platform, dat in een kortere versie ook onder de LC 500 zit. Het lagere zwaartepunt en de 90 kilogram die Lexus kon besparen, zijn bovendien mooi meegenomen.

Van V8 naar V6

De Lexus LS ruilt zijn V8 trouwens in voor een V6. Het 3,5 liter grote blok wordt gevoed door twee turbo’s en produceert 421 pk en 600 Nm. Op die manier legt de Japanner de sprint naar 100 km/u af in 4,5 seconden. De V6 is overigens gekoppeld aan de tientrapsautomaat die we kennen uit de LC 500.

Topuitrusting

Een Japanse toplimousine moet uiteraard heel wat topuitrusting en –technologie bieden. Op dat vlak stelt de Lexus zeker niet teleur: zetelverwarming, -koeling en –massage, een Mark Levinson-audiosysteem, een aanrijdingswaarschuwing met noodremhulp en voetgangerherkenning, luchtvering, actieve geluiddemping en een meesturende achteras.