Lotus Evora 410 “Esprit S1”: nostalgietrip

De eerste Lotus Esprit: een auto met radicale lijnen die je niet vergat. James Bond geraakte zelfs in de verleiding in de film “The Spy Who Loved Me”. Daarin werd hij zelfs omgevormd tot duikboot.

De nostalgie doet ook zijn intrede bij de kleine Britse constructeur, want de Evora 410 krijgt nu een “Esprit S1”-uitvoering. De specifieke aankleding van het koetswerk en het interieur verwijzen naar het originele model. Zo is er onder meer een interieur in geruite stof, zijn er specifieke logo’s en krijgt de motorkap een wit verflaagje. Daaronder blijft alles hetzelfde: een 3,5 liter V6 met 410 pk en 420 Nm.