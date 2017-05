Lotus krijgt onderdak bij Volvo

Het Chinese concern Geely koopt 49,9% van de aandelen van de Maleisische constructeur Proton over van het Maleisische concern DRB-Hicom. Dat maakte het bedrijf zelf vandaag bekend. Tegelijk neemt Geely ook 51% van de aandelen van de Britse constructeur Lotus over. Lotus is al sinds 1996 eigendom van Proton.

Grootste investering sinds Volvo

Een exacte overnameprijs werd er niet genoemd. Volgens sommige bronnen gaat het om de grootste investering van Geely sinds het Chinese concern zich inkocht bij de Zweedse constructeur Volvo. Geely is sinds 2010 eigenaar van Volvo, en slaagde erin het merk nieuw leven in te blazen en zich definitief te laten positioneren als premiumconstructeur.

Volle potentieel

De ervaring die Geely met Volvo opdeed, wil het nu ook op Lotus toepassen: “We willen Lotus zijn volle potentieel laten bereiken”, verklaart chief financial officer Daniel Li. “Tegelijk hopen we dankzij Proton voet aan de grond te krijgen op de belangrijke Zuidoost-Aziatische markt.”

Knowhow gebruiken

Lotus bezit als constructeur van lichtgewicht sportwagens heel wat knowhow over composietmaterialen en gewichtsbesparing, technieken die Geely op zijn thuismarkt kan gebruiken om te beantwoorden aan steeds strenger wordende uitstootnormen.

Overleven

Lotus heeft het al enkele jaren moeilijk om te overleven. Het Britse merk wist recent voor het eerst sinds lange tijd weer uit de rode cijfers te geraken. De productie van een eventuele SUV zou daarom tijdelijk on hold zijn gezet. Het eerste nieuwe model van Lotus zou namelijk de nieuwe Elise worden, die in 2020 moet verschijnen.

Buitenlandse partner

Ook voor Proton is de overname een goede zaak. Het Maleisische automerk kreeg vorig jaar nog een stevige kapitaalinjectie van de Maleisische regering. Een van de voorwaarden voor de steun was om zo snel mogelijk een buitenlandse strategische partner te vinden. Die heeft het merk nu gevonden in Geely.