worden lotus en volvo binnenkort stalgenoten?

Een half jaar geleden moest de Maleisische regering Proton nog uit de nood helpen met een kapitaalinjectie. Een van de voorwaarden om financiële steun te krijgen, was dat Proton zo snel mogelijk op zoek moest naar een buitenlandse strategische partner.

PSA en Geely

Voorlopig hebben er zich twee geïnteresseerde partijen aangemeld om een meerderheidsaandeel in Proton over te kopen van DRB-Hicom: de Franse PSA-groep, eigenaar van de merken Peugeot, Citroën en DS, en de Chinese groep Geely, eigenaar van Volvo.

PSA probeert al een tijdje voet aan de grond te krijgen in Azië. De Franse groep zou in Maleisië een nieuwe fabriek uit de grond willen stampen en het Zuid-Oost-Aziatische land als uitvalsbasis willen gebruiken.

Zorgenkindje Lotus

Lotus, sinds 1996 eigendom van Proton, komt dan weer in het vizier van de Chinese Geely-groep. Geely heeft vooral interesse in de technologische knowhow van de Britten. De Chinese regering spoort haar autobedrijven namelijk aan om toegang te verwerven tot domeinen waar het momenteel achterophinkt. De Chinezen zouden daarom geen interesse hebben in Proton, en dat merk overlaten aan PSA.

Als Lotus in Chinese handen komt, zou dat misschien een frisse wind kunnen doen waaien door het Britse merk. Lotus wordt namelijk al jaren geplaagd door financiële problemen, en maakte het afgelopen jaar voor het eerst in bijna twee decennia opnieuw winst. Geely slaagde er onder meer ook al in om Volvo finaal te laten toetreden tot het premiumsegment met de XC90, V90 en S90.