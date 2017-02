Nu zondag: bijna 300 Kevers in Brussel

“Voor het tweede jaar op rij brengt de Love Bugs Parade een eerbetoon aan de hippiebeweging”, zeggen de organisatoren. “Voor die gelegenheid vroegen we de deelnemers om hun auto’s te versieren en gekleed te komen zoals in de jaren 60”.

De auto’s worden ’s morgens op de Esplanade verwacht en vertrekken om 13u30 in een parade. Het publiek is welkom tussen 11u en 13u30. Ruim de tijd om de sfeer van toen op te snuiven. De oudste ingeschreven auto dateert uit 1952, de meest recente is een Beetle uit 2015.

Wie het konvooi wil volgen, kan volgens de organisatoren het parcours meedoen: “