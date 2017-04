Maserati Ghibli Nerissimo: pikzwart

Het koetswerk van deze speciale Ghibli-reeks valt namelijk samen te vatten in “uiterst zwart”: een zwarte koetswerkkleur, zwarte 20-duimsvelgen, zwarte deurgrepen, een zwart radiatorrooster, enzovoort. Alleen de remklauwen krijgen een contrasterend rode kleur, net als de stiknaden in het interieur.

Noord-Amerika

De Italiaanse constructeur is van plan om slechts 450 exemplaren van zijn Ghibli Nerissimo te bouwen, en die krijgen allemaal een genummerd plaatje in het interieur. Maar het heeft geen zin om naar je dealer te rennen: de Nerissimo is alleen verkrijgbaar op de Noord-Amerikaanse markt…