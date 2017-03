Mazda CX-5: agressiever dan ooit!

De looks zijn agressiever dan voordien, met onder meer een toegenomen hoogte, een dreigende grille en spitsere koplampen. Binnenin gebruikt de CX-5 nieuwe materialen en een opnieuw ontworpen middenconsole. Mazda geeft een koffervolume op van 505 liter.

Onder de motorkap vinden we de blokken van het vorige model: de tweeliter benzine en 2.2 diesel, met vermogens tussen 150 en 175 pk. Aandrijvingen zijn er in overvloed: voor- en vierwielaandrijving en manuele of automatische versnellingsbakken.