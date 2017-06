mclaren 570s spider: als het vooruit moet gaan

De Brit gebruikt daarvoor een targadakconstructie die het eerder al oefende in de 650S en 675LT Spider. Het dak openen of sluiten duurt 15 seconden, en kan rijdend gebeuren tot een snelheid van 40 km/u. Omdat McLaren een monocoque uit koolstofvezel gebruikt, waren er geen structurele verstevigingen nodig en zet de Spider slechts 46 kilogram extra op de weegschaal.

Knalprestaties

Centraal achterin zit nog steeds een 3,8 liter grote V8 met twee turbo’s. Die produceert 570 pk en 600 Nm, en zorgt voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 3,2 seconden. De topsnelheid is dezelfde als die van de gesloten versie: 328 km/u. Laat je het dak open, dan is ze “beperkt” tot 315 km/u.

De McLaren 570S Spider maakt zijn officiële debuut eind deze maand op het Festival of Speed in het Britse Goodwood.