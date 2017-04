Mercedes Concept A Sedan: wordt dit de volgende CLA?

mercedes-benz c 220

Deze Concept A Sedan is met zijn 4,57 m iets kleiner dan de huidige CLA (4,64 m). Ook nu kiest Mercedes voor korte overhangen, grote velgen en een hoge gordellijn. Opvallend is vooral het radiatorrooster met verticale inzetstukken, dat lijkt te knipogen naar de Mercedes-AMG GT R.

“Sensuele zuiverheid”

De Duitsers willen met deze Concept A Sedan vooral komaf maken met het tijdperk van plooien en lijnen in het design. “Die tijd is voorbij”, aldus Mercedes. “Met beperkte lijnen gaan we voor sensuele zuiverheid”.

Gamma

De Concept A Sedan geeft de designrichting aan van Mercedes’ kleinste modellen, de A-Klasse en zijn CLA- en GLA-afgeleiden, en de B-Klasse. Sinds 2012 werden er wereldwijd al meer dan twee miljoen exemplaren van verkocht. Mercedes wil daarom het gamma verder uitbreiden. Gefluisterd wordt dus dat deze Concept A Sedan misschien wel eens een gewone vierdeurs kan worden, die naast de CLA komt te staan…