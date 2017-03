Mercedes E-Klasse Cabriolet: La Dolce Vita op zijn Duits

In tegenstelling tot zijn voorganger, die gebaseerd was op een… C-Klasse, is deze nieuwe generatie wel degelijk een authentieke E-Klasse. Hij neemt van de rest van het gamma niet alleen het platform over, maar ook alle comfort- en veiligheidsuitrusting. En hij voegt uiteraard een paar specifieke elementen toe, zoals het in de voorruit geïntegreerde windscherm of de halsverwarming. Dit rijdende paleis kan dus altijd open rijden, temeer omdat de constructeur er zelfs aan heeft gedacht om niet alleen de voorstoelen maar ook de achterbank verwarmbaar te maken!

Concreet heeft de soepele kap slechts 20 seconden nodig om volledig open te plooien, en dan kan bovendien ook rijdend, bij snelheden tot 50 km/h. Met het dak dicht is in de koffer 385 liter bagageruimte beschikbaar. Dat krimpt tot 310 liter wanneer je met de haren in de wind rijdt. Goed om weten: het bagagescherm kan automatisch worden ontplooid. Voor wat de isolatie betreft, belooft Mercedes dat de geluiddemping met het dak dicht op het hoogste niveau staat.

Op technisch vlak wordt nog een strikte geheimhouding toegepast, maar we gaan ervan uit dat het merk de 4- en 6-cilinders van de coupé zal overnemen. Mercedes meldt wel dat deze generatie E-Klasse Cabriolet de eerste is die met de vierwielaandrijving 4Matic kan worden besteld.