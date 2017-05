Twee speciale reeksen voor de Mercedes G-Klasse

Zo extreem als de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet wordt het deze keer niet. De Duitsers houden het nu bij uitvoeringen voor klanten die een luxueuzer aangeklede G-Klasse willen: de Designo Manufaktur Edition en de Exclusive Edition.

Designo Manufaktur Edition

Deze uiterst gepersonaliseerde uitvoering herken je aan de rode, witte of zwarte koetswerkkleur in combinatie met zwarte koetswerkdetails, zoals accenten op de bumper, in het radiatorrooster en de buitenspiegels. Kers op de taart zijn de zwarte 19-duimsvelgen van AMG. Binnenin vind je zwart nappaleder met rode accenten terug, met dezelfde kleurcombinatie op het sportstuur. De Designo Manufaktur Edition is alleen verkrijgbaar op de G 350d en G 500.

Exclusive Edition

De grootste weggever van de Exclusive Edition is de opvallende matgrijze koetswerkkleur. Deze uitvoering is geschoeid met zwarte 21-duimsvelgen. Hier maak je aanspraak op tweekleurig leder voor het interieur. De Exclusive Edition is alleen verkrijgbaar op de Mercedes-AMG G 63 en G65. Alle G-Klasses zijn voortaan ook verkrijgbaar met de online- en conciërgediensten van Mercedes Me.