Een facelift voor de Mercedes S-Klasse

De Mercedes S-Klasse is intussen een dikke drie jaar op de markt. Sindsdien werd zijn grootste concurrent, de BMW 7-Reeks, volledig in het nieuw gestopt. In Stuttgart konden ze daarom niet achterblijven.

Tekentafel

Visueel herken je de gefacelifte S-Klasse aan zijn vernieuwde radiatorrooster, ultrakrachtige led-koplampen, en hertekende voorbumper. Ook de achterlichten en achterbumper belandden opnieuw op de tekentafel. Nieuwe velgen maken de wijzigingen aan de buitenkant af.

E-Klasse

Binnenin worden de twee kolossale digitale schermen van elk 12,3 duim opgefrist. Ook het stuur, dat voordien niet bij iedereen in de smaak viel, werd hertekend en beschikt voortaan over de touchpads die we ook kennen uit de E-klasse. Nieuwe kleurcombinaties voor het interieur zijn uiteraard ook beschikbaar.

Wellnesscentrum

Deze Duitse toplimousine maakt zijn reputatie van paleis op wielen natuurlijk waar: Mercedes bundelt voortaan enkele comfortitems in een “energizing”-modus. Zo kan je bijvoorbeeld de klimaatregeling met parfumverspreider laten samenwerken met de zetelventilatie en –massage, de sfeerverlichting en muziekinstallatie voor de sfeer aan boord.

Motoren

Onder de kap verschuift er het een en ander: er maakt een S 560 4MATIC-variant zijn opwachting (die ook in Maybach-livrei te krijgen is). Die verpakt een 469 pk en 700 Nm sterke biturbo V8. Aan dieselzijde komen er enkele zescilinders-in-lijn: De S 350 d 4MATIC van 286 pk en 600 Nm, en de S 400 d 4MATIC van 340 pk en 700 Nm.

De Mercedes-AMG S 63 ruilt zijn 5,5 liter grote V8 in voor een kleiner exemplaar van 4 liter, dat desondanks een indrukwekkende 612 pk sterk is. Later volgen er volgens Stuttgart nog een zes-in-lijn op benzine en een plug-inhybride met een rijbereik van ongeveer 50 kilometer.

Tot slot…

… werden de autonome rijfuncties van de S-Klasse nog uitgebreid: net als de E-Klasse kan de grote toplimousine voortaan zelfstandig van rijstrook wisselen als de chauffeur de richtingaanwijzer aanraakt. Ook de “curve tilting”-functie uit de S-Klasse Coupé, die het koetswerk in de bochten snaarstrak houdt, maakt zijn opwachting in de limousine.