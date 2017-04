Keert MG in 2019 terug naar Europa?

MG beleefde zijn hoogdagen in de jaren 60, met de geweldige MGB als meest verkochte cabriolet ter wereld. Voor de komst van de Mazda MX-5 weliswaar… In de jaren 90 waagden de Britten nog een laatste kans met sportieve Rover-varianten en de MGF, een kleine cabrio met motor centraal achterin. In 2005 ging het merk failliet. Maar datzelfde jaar kocht de Chinese groep NAC het merk, en twee jaar later fuseerde het met SAIC.

Vandaag wordt het merk verdeeld in China en Groot-Brittannië. Het gamma gaat van kleine modellen tot SUV’s, maar achterwielaangedreven sportwagentjes zoals de MGA, MGB en MG Midget zijn er helaas niet meer. Volgens dit E-Motion-concept dat de constructeur op het salon van Shanghai presenteert, zou dat binnenkort wel eens kunnen veranderen. Het volledig elektrische model staat op een nieuw modulair platform voor elektrische auto’s. MG geeft minder dan 4 seconden op voor de sprint van 0-100 km/u en een rijbereik van 500 kilometer…