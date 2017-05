Michel Vaillant: nieuw album en afspraak op Le Mans

Dit jaar viert Michel Vaillant zijn zestigste verjaardag. Toch is hij actiever dan ooit: Philippe Graton, zoon van geestelijke vader Jean Graton, vertelt dat er in 2012 een nieuwe reeks albums het daglicht zag. “Die moeten zo dicht mogelijk bij de realiteit aansluiten. En de realiteit uit de jaren 60 is niet meer die van vandaag. Michel Vaillant moet dus de uitdagingen van vandaag aangaan.”

Rébellion

In het album rijdt Michel Vaillant in een Vaillante met brandstofcel, en meet hij zich met een andere grote naam uit de autosport: André Lotterer. Die rijdt op zijn beurt in een echte Porsche 919 Hybrid, en is drievoudig Le Mans-winnaar: “Ik ben vereerd om in een verhaal van Michel Vaillant te verschijnen. Ik ben opgegroeid met zijn avonturen en toen had ik er nooit aan gedacht dat ik er ooit een rol in zou spelen.”

13 aan de start

Op 17 en 18 juni, tijdens de 24 Uren van Le Mans, zullen er effectief twee Vaillantes aan de start verschijnen. Michel Vaillant en de uithoudingsrace kennen namelijk een lange liefdesgeschiedenis, zegt Philippe Graton: “Vanaf “De Grote Match” (1958) tot “24 Uur Onder Invloed” (2007) reed Michel Vaillant graag op Le Mans. Het cijfer is bovendien symbolisch, want in Le Mans verschijnt “13 aan de start”. Dat zal gegeven worden aan een van de twee Vaillante-Rebellions.”

De twee Oreca-chassis met Gibson-V8 krijgen het nummer 13 en 31. Bij de zes piloten zitten enkele grote namen, waaronder Nicolas Prost, Nelson Piquet Junior en Bruno Senna. Ze komen uit in de categorie LMP2.