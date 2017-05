Mini Cooper S E Countryman ALL4: de eerste plug-in-Mini!

Zoals we eerder al konden ontdekken bij de BMW, mag die er wezen: de aandrijflijn bestaat uit een 1.5 driecilinder turbobenzine van 136 pk en 220 Nm, en een elektromotor van 88 pk en 165 Nm. Het gecombineerde vermogen bedraagt 224 pk en 385 Nm, waardoor deze Mini in 6,9 seconden gezwind naar 100 km/u accelereert.

Intelligente ALL4

De klassieke verbrandingsmotor drijft via een zestrapsautomaat de voorwielen aan, de elektromotor de achterwielen. Vandaar de benaming “ALL4” voor deze Cooper S E Countryman. Rij je volledig elektrisch, dan is de Mini achterwielaangedreven. Rij je klassiek, is hij een voorwielaandrijver. Wanneer het DSC-tractiecontrolesysteem bijvoorbeeld gripverlies detecteert op de voorwielen, kunnen de achterwielen bijspringen.

Aan de stekker

De elektromotor wordt gevoed door een lithium-ionbatterij van 7,6 kWh, die je in 3u15 oplaadt aan een gewoon stopcontact, en in 2u15 aan een wallbox van het merk. Mini geeft een gemiddeld verbruik op van 2,1 l/100 km en een CO2-uitstoot van 49 g/km. Zuiver elektrisch rijden doe je in de “Max eDrive”-rijmodus. Dat gaat tot 125 km/u en je geraakt er in theorie 42 kilometer ver mee. In “Auto eDrive” gebruikt de Mini tot 80 km/u vooral de elektromotor. Boven die snelheden leunt hij op de verbrandingsmotor. Ten slotte is er nog een “Save”-modus waarbij de Mini al rijdend de batterij oplaadt tot een vooraf ingesteld percentage.

Weggevers

De Mini Cooper S E Countryman ALL4 herken je natuurlijk aan zijn laadklepje boven de wielkast. Verder zijn er nog enkele logo’s met de letter “e” op de flanken en een geel omrande “S” op de kofferklep en in het radiatorrooster.