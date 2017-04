Mini John Cooper Works Countryman: de krachtigste Mini ooit?

Om meteen met de deur in huis te vallen: 231 pk. Zoveel haalt Mini uit de drukgevoede tweeliter viercilinder. Exact evenveel als de John Cooper Works Clubman dus. De hypersportieve Countryman sprint daardoor in 6,5 seconden naar 100 km/u wanneer hij gekoppeld is aan de achttrapsautomaat. Die zal standaard zijn op de Chinese markt, maar wij gokken dat de manuele zesversnellingsbak bij ons ook zijn opwachting maakt, net als in de Clubman.

Trainingspak

De Mini John Cooper Works Countryman zit bovendien strak in het pak. In het trainingspak, welteverstaan: specifieke aerodynamische addenda, een sportophanging, unieke 18-duimsvelgen en een set aangescherpte Brembo-remmen. Binnenin zorgen John Cooper Works-sportzitjes voor de kers op de taart.