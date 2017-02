Mitsubishi Eclipse Cross: een SUV extra

Eclipse Cross heet deze SUV, en met zijn lengte van 4,4 meter staat hij in rechtstreekse concurrentie met de VW Tiguan, Nissan Qashqai, Peugeot 3008 en dergelijke meer. Hij heeft een duidelijk meer gedurfde stijl dan de vorige modellen van het merk en onderscheidt zich door een op zijn zachtst gezegd gewaagde achterkant, met een erg schuine kofferklep, uitstekende lichtblokken en een achterruit in twee delen… Mitsubishi heeft lef!

Chiquer

In het interieur is deze Eclipse Cross duidelijk chiquer: digitaal scherm, head-up display, compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto, bediening van het infotainmentsysteem via een aanraakvlak,… Kom, nog een kleine inspanning voor het instrumentenbord en we zijn er, heren designers!

Stilzwijgen

Qua motoren blijft de informatie erg summier: we weten alleen dat er een 1.5-turbobenzinemotor komt (die kan worden gecombineerd met een CVT-versnellingsbak) en een 2.2-turbodiesel (als optie met een achttrapsautomaat).