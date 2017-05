Heeft Apple interesse in Tesla?

Een nieuwe wet van de Amerikaanse president Donald Trump wil buitenlandse winst van Amerikaanse bedrijven die terug naar eigen land wordt gehaald lager belasten. Daardoor zit Apple binnenkort potentieel op een berg geld. Citigroup becijferde dat het in totaal om meer dan 250 miljard dollar gaat.

Afhankelijk van iPhone

Hoewel de elektronicagigant in ijltempo de wereld veroverde, begint het stilaan afhankelijk te worden van de iPhone. Risico’s nemen met revolutionaire producten, zoals diezelfde iPhone, lijkt Apple al een tijdje niet meer aan te durven. Gadgets die zich wel lieten opmerken, zoals de Smart Watch, oogstten dan weer niet het verhoopte succes.

Apple-auto aan de kant

Een eventuele overname van een risiconemend bedrijf als Tesla zou dus een frisse wind kunnen doen waaien door het bedrijf. Zeker nu Apple zijn project voor een zelfrijdende auto aan de kant geschoven heeft, een van de specialiteiten van de Californische autoconstructeur.

In goed gezelschap

Tesla is volgens Citigroup niet het enige bedrijf dat Apple zou kunnen overnemen. De bank becijferde dat ook grote namen uit de entertainmentsector zoals Netflix en Disney tot de mogelijkheden behoren, net als softwareproducenten Activision Blizzard, Electronic Arts en Take Two Interactive. Al die bedrijven beantwoorden aan de criteria voor een potentiële overname, aldus Citigroup.

Voorkeur voor start-ups

Neemt Apple dus Tesla over? Zo’n vaart zal het niet lopen, aldus analisten. De elektronicagigant heeft immers een voorkeur voor overnames van kleine start-ups, en Tesla is daar te groot voor geworden. Bovendien slaagt Tesla er ondanks ambitieuze doelstellingen nauwelijks in om winst te maken. En ten slotte is er Elon Musk zelf. Die beweert nog geen telefoontje van Apple te hebben gekregen: “Ik denk niet dat ze het daarover willen hebben”, aldus Musk. “Ik heb alleszins nog geen aanwijzingen in die richting gekregen.”