Officieel: BMW M8!

Op het concours d’élégance van Villa d’Este toonde BMW de conceptcar van de toekomstige 8-Reeks al. Maar de sportieve fans keken vooral uit naar de testmule die de voorloper is van de M8, tijdens de 24 Uren van de Nürburgring. Die M8 wordt wellicht de krachtigste productie-BMW ooit.

Bovendien gaat het om een première: de vorige 8-Reeks kwam er nooit in een M-versie. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er in 1991 een M8 was, maar die kwam nooit verder dan een prototype. Zijn 550 pk sterke V12 diende uiteindelijk als werkbasis voor de motor uit… de McLaren F1.

Welke motor?

Over het technische gedeelte blijft BMW nog vaag. De Beiers spreken over “precisie”, “dynamiek” en een “aanzienlijk opgedreven” motor. We vermoeden dat er twee mogelijkheden zijn: de V8 uit de huidige M5, goed voor meer dan 600 pk, of de V12 uit de M760Li, die dan ook meer dan 600 pk zal produceren. Die laatste is weliswaar zwaarder, maar staat een 8-Reeks natuurlijk als gegoten.

Raceversie

Daar houdt het voor dit productiemodel niet bij op: BMW belooft ook een M8 GTE voor de racerij, die “zijn debuut maakt in de 24 Uren van Daytona in januari 2018”.