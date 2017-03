Officieel: Peugeot en Citroën kopen Opel!

De Franse groep heeft met de overname van Opel en Vauxhall 2 merken, 6 assemblagefabrieken, 5 onderdelenfabrieken, een ingenieurscentrum en ongeveer 40.000 werknemers binnengehaald. PSA heeft daarvoor 670 miljoen euro cash en 650 miljoen in aandelenbons betaald aan GM.

Toekomst

PSA hoopt de rekeningen van Opel tegen 2020 uit het rood te halen. Met dit nieuwe merk wil PSA-baas Carlos Tavares grote schaalvoordelen bereiken. Hij kondigde trouwens aan dat de Opel- en Vauxhall-modellen geleidelijk op PSA-platformen gaan overstappen. We vermoeden dat hetzelfde zal gelden voor de motoren. De Franse constructeur is in elk geval blij dat zijn aankoop zijn marktaandeel in de Europese Unie tot 16,3 procent laat groeien.

Ook GM Financial overgenomen

PSA heeft bovendien samen met de Franse bank BNP Paribas de Europese afdeling van de financiële tak van GM overgenomen. Daaruit zal een nieuw bedrijf worden opgericht dat is gespecialiseerd in autofinanciering. Die transactie kost de Fransen 900 miljoen euro.