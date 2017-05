Officieel: Skoda’s kleinste SUV!

Met een lengte van 4,38 meter plaatst de Karoq zich trouwens precies tussen de Ateca en de Tiguan. De breedte bedraagt 1,84 meter, de hoogte 1,60 meter. Met een wielbasis van 2,64 meter moet deze Tsjechische SUV voldoende plaats bieden aan vijf passagiers. Geen zeven, daarvoor heeft Skoda immers de Kodiaq.

Ruimtewonder

Maar aan plaats geen gebrek aan boord van deze Karoq: de kofferruimte bedraagt 521 liter, en kan met de achterbank neergeklapt worden uitgebreid tot 1.630 liter. Die achterbank bestaat trouwens uit drie afzonderlijk te verstellen én te verwijderen zetels. Haal ze eruit, en je beschikt over een totaalvolume van 1.810 liter. Optioneel toegankelijk via een elektrische kofferklep die je opent met een voetzwaai onder de achterbumper.

Onder de kap

Skoda voorziet bij de lancering vijf motoren: twee benzines en drie diesels. De benzinemotoren zijn de 1.0 en 1.5 TSI, die respectievelijk goed zijn voor 115 en 150 pk. Aan dieselkant vinden we de 1.6 en 2.0 TDI terug. De eerste produceert 115 pk, de tweede is te krijgen met 150 en 190 pk. Alle motoren zijn gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak of DSG7-zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Alleen de 2.0 TDI van 190 pk komt standaard met de DSG7 en vierwielaandrijving.

Technologie-update

De Skoda Karoq beschikt over de laatste connectiviteits- en veiligheidssnufjes. Een bloemlezing: een wifi-hotspot, Apple Car Play, Android Auto, MirrorLink, inductielaadpunt voor je smartphone, parkeerhulp, rijstrookassistentie, fileassistentie, dodehoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning, en uiteraard een noodremhulp met voetgangerherkenning. Op de optielijst vinden we ook nog full led-koplampen terug en een digitaal instrumentenpaneel genre Virtual Cockpit bij Audi. Een primeur bij Skoda!