Opel Crossland X: de Meriva in SUV-formaat

Opel spreekt van een “CUV”, een “Crossover Utility Vehicle”. Hij is dus niet zo avontuurlijk als de Mokka X, maar wel stoerder dan de Meriva. De Crossland X, een gezinswagen bij uitstek, heeft geschikte afmetingen voor de stad: 4,21 meter lang en 1,59 meter hoog.

Praktisch

De Crossland X is korter maar praktischer dan de Mokka X, en belooft moduleerbaar te zijn: een 60/40 (of 40/20/40) neerklapbare en verschuifbare achterbank, en een koffervolume tussen 410 en 520 liter (afhankelijk van de positie van de achterbank). Met diezelfde achterbank neergeklapt bedraagt het volume 1.255 liter. De omgekeerd openende achterdeuren van de Meriva laat hij dan weer achterwege.

Uitrusting

De Crossland X neemt natuurlijk alle laatste nieuwe technologie over: een up-to-date multimediasysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, wifi-verbinding, OnStar-conciërgedienst,… Ook het veiligheidsaanbod is volledig, met onder meer een adaptieve snelheidsregelaar, verkeersbordherkenning, automatische noodremfunctie, enzovoort.