Opel Grandland X: nummer zes!

Even opfrissen: eind vorig jaar kondigde Opel trots aan dat het in 2017 zeven nieuwe modellen op de markt zou brengen. Vijf daarvan kenden we intussen al: de volledig elektrische Ampera-e, het vlaggenschip Insignia Grand Sport, Sports Tourer en Country Tourer, en de kleine SUV Crossland X. Daar komt nu dus deze Grandland X bij, en binnenkort nog de vernieuwde Vivaro.

Maatje groter

Met een lengte van 4,48 meter neemt deze Grandland X voorlopig de plaats in aan de top van Opels SUV-aanbod. De Crossland X en Mokka X zijn beide namelijk een twintigtal centimeter korter. Met led-koplampen, sportieve lijnen en een optioneel contrasterende dakkleur doet deze Grandland X er bovendien alles aan om in het oog te springen.

Competitief

Dat zal nodig zijn, want de Grandland X komt uit in een competitief SUV-segment, met concurrenten als de Ford Kuga, Seat Ateca en... de Peugeot 3008. Om klanten te verleiden, speelt Opel niet alleen op ruimte, met een koffervolume van 514 tot 1.652 liter, maar ook op comfort, met de klassieke ergonomische zetels, zetelverwarming voor- en achteraan, stuurverwarming, een automatisch openende achterklep met een voetzwaai onder de bumper, enzovoort.

Up-to-date

Ook qua veiligheid en connectiviteit moet de Grandland X meekunnen met de concurrentie: een adaptieve snelheidsregelaar met voetgangerherkenning en noodremhulp, vermoeidheidsherkenning, parkeerhulp, een 360-gradencamera enzovoort. Het OnStar-systeem, de virtuele conciërge, wordt uitgebreid en smartphones kunnen opgeladen worden via inductie.

Frankfurt

Op meer details is het voorlopig nog even wachten: Opel reserveert de wereldpremière van de nieuwe Grandland X voor het salon van Frankfurt, dat pas in september plaatsvindt. Dan weten we ook meer over welke motoren er onder de kap komen. We gokken dat die wel eens uit Franse hoek kunnen komen…