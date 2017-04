Opel Insignia Country Tourer: voor in het veld

Na de berline “Grand Sport” en de break “Sports Tourer” is het nu tijd voor de avontuurlijke “Country Tourer”. Die onderscheidt zich door zijn koetswerkdetails in kunststof en zijn specifieke radiatorrooster, maar ook door zijn 20 millimeter grotere bodemvrijheid. En dat is niet allemaal voor de schijn, want Opel rust het model ook standaard uit met vierwielaandrijving. Die laatste is in grote lijnen identiek aan die van… de Ford Focus RS, en onderscheidt zich door twee elektronisch gestuurde meerschijvenkoppelingen. Ook de adaptieve schokdemping is standaard.

Zoals gewoonlijk geeft Opel zijn informatie druppelsgewijs door: het merk vermeldt weliswaar de kofferinhoud (1.665 liter maximum) en de uitrusting (overgenomen van de Insignia Grand Sport, met onder meer de IntelliLux-koplampen en het FlexRide-chassis met gestuurde schokdempers), maar geeft nog geen enkel detail vrij over de motoren.