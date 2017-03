dit wordt een interessante elektrische berline!

De vloeiende en zuivere lijnen zouden de Tesla Model S kunnen doen schrikken. Pininfarina wilde het ontwerp niet te complex maken, maar boog zich over details zoals de averechts openende deuren, net als bij Rolls-Royce. In het interieur komt de inspiratie vooral van Tesla, met grote digitale schermen. Zelfs de passagier vooraan heeft recht op een multimediascherm, dat in het dashboard geïntegreerd is.

815 pk en 1.000 km

Onder de motorkap beloven Pininfarina en Hybrid Kinetic niets dan goed nieuws. Te beginnen bij de elektromotoren, die samen meer dan 600 kW of 815 pk produceren. Dat indrukwekkende vermogen wordt via vierwielaandrijving op de vier wielen overgebracht. Het rijbereik, de achilleshiel van veel traditionele elektrische auto’s, wordt geschat op meer dan… 1.000 kilometer. Het geheim? Een “range extender”, in dit geval een microturbine.

De cijfers

De andere specificaties van de auto zijn zo indrukwekkend dat ze verdacht lijken: 5,2 meter lang, 2 meter breed, maar een draaicirkel van… 6,1 meter. Ondanks de lengte en de batterij zou de H600 slechts 1.870 kilogram wegen. Pininfarina verwijst daarvoor naar het aluminium chassis. Ook het gewicht wordt perfect verdeeld: 52/48 tussen de voor- en achteras.