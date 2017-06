Porsche 911 GT2 RS: onthuld op een gamebeurs!

E3 in Los Angeles is de belangrijkste gamebeurs ter wereld. Het kruim van de ontwikkelaars tekende er present. Microsoft presenteerde er bijvoorbeeld zijn meest recente racegame, Forza Motorsport 7. En hoe trek je nog meer de aandacht dan met de presentatie van een model dat iedereen verwacht? Dat werd dus de 911 GT2 RS. De auto werd officieel voorgesteld, maar over de specificaties werd niets verteld.

We weten wel dat deze 911 de wildste van het gamma wordt en de vierwielaandrijving inruilt voor achterwielaandrijving. De zescilinder boxermotor met twee turbo’s zou tussen 650 en 700 pk produceren. Een extreme 911 voor geoefende piloten dus… Of onverbeterlijke speelvogels. Deze GT2 RS is immers ook beschikbaar in Forza Motorsport 7 (voor Xbox One, Xbox One X en PC met Windows 10). Dat spel ligt in de rekken vanaf 3 oktober.