Porsche 911 GTS: de ontbrekende variant

Technisch neemt de 911 GTS afscheid van de atmosferische motor: ook hij doet het met de nieuwe flat-six turbo. Die is drie liter groot en produceert 450 pk, 30 pk meer dan de 911 Carrera S en 20 pk meer dan de vorige GTS met atmosferische motor. Het blok kan worden gekoppeld aan een manuele versnellingsbak of een PDK-automaat, telkens met zeven verzetten. Je kunt ook kiezen tussen twee- of vierwielaandrijving, en tussen een coupé, cabriolet of Targa.

Prestaties

Het koppel van 500 Nm is over een ruim toerental beschikbaar: van 2.150 tot 5.000 tpm. Op die manier belooft de 911 GTS stevige prestaties: 3,6 seconden van 0 tot 100 km/u voor de 911 Carrera 4 GTS met PDK en een topsnelheid van 312 km/u voor de Carrera GTS met manuele bak. Porsche geeft redelijke verbruikscijfers op: 8,3 l/100 km en een CO2-uitstoot van 188 g/km voor de Carrera GTS met PDK.

Zwart

Er zijn ook enkele stijlevoluties, zoals de zwarte elementen die overal op het koetswerk opduiken. De neus van de auto wordt aerodynamisch iets fijner, en de achterkant krijgt standaard een sportuitlaat met zwarte uitlaatpijpen. Verder zijn er nog zwarte luchtinlaten en donkere achterlichten. De versie met achterwielaandrijving krijgt nog een zwarte strook tussen de achterlichten.

Standaarduitrusting

Zoals het een “super”-911 betaamt, krijgt de GTS een uitgebreide uitrusting: een interieur in alcantara, elektrische zetels, een “Sport Chrono Package”, PASM-actieve ophanging, een sportuitlaat,…