Porsche: een exclusieve 911 met meer dan 600 pk!

“Porsche Exclusive Manufaktur” is gespecialiseerd in op maat gemaakte auto’s en beperkte reeksen. Deze keer zetten ze zich aan een 911 Turbo S die een vermogenskuur en exclusieve details kreeg. De gouden koetswerkkleur met twee zwarte strepen bijvoorbeeld, maar er zijn ook andere koetswerkkleuren beschikbaar. Prestigieuze materialen mogen niet ontbreken: de motorkap, het dak en de vleugels zijn uit koolstofvezel gemaakt. Een aerodynamische kit onderstreept het sportieve karakter van dit beest en bestaat uit een achtervleugel, 20-duimsvelgen met centrale moer, specifieke luchtinlaten en zwarte uitlaatpijpen.

In het interieur vinden we zetels met geperforeerd leder en stiksels die naar de koetswerkkleur verwijzen. De dakhemel in alcantara geeft nog een andere prestigieuze touch, terwijl een genummerd plaatje aangeeft dat het om een exclusief model gaat.

Technisch

Deze 911 rondt de kaap van 600 pk. De zescilinder boxermotor met twee turbo’s is 3,8 liter groot en wint 27 pk. Porsche geeft een totaalvermogen op van 607 pk en 750 Nm. 0-100 km/u wordt afgelegd in 2,9 seconden en 0-200 km/u in 9,6 seconden. Met een topsnelheid van 330 km/u zijn er niet veel die dit monster kunnen volgen.

Prijskaartje

Het model krijgt standaard koolstofkeramische remmen, een meesturende achteras, een antirolsysteem en een actieve ophanging. Heel wat uitrusting, en dus heel wat euro’s: Porsche geeft in Duitsland een prijskaartje op van bijna € 260.000. Wil je helemaal exclusief gaan, dan is er nog een bijpassende chronograaf van ongeveer € 10.000 en een op maat gemaakte bagageset van € 5.500. Dit is dus de meest luxueuze en krachtigste 911…