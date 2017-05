Renault Koleos: de Franse SUV-topper nu ook bij ons

Als de Koleos-naam je bekend voorkomt, is dat niet zo vreemd: een kleine tien jaar geleden reed er al een Renault Koleos in onze contreien rond. Dat was niet meer dan een Zuid-Koreaans exemplaar van Renault Samsung Motors dat met een ander logo op het Oude Continent verzeild geraakte. Een verkooptopper werd de Koleos niet.

Kadjar-platform

De nieuwe versie is in Zuid-Korea ook onder de Renault Samsung-naam verkrijgbaar, maar heeft heel wat meer troeven in handen om wel een succes te worden. Zo staat hij vooreerst op het CMF-CD-platform, dat Renault samen met Nissan ontwikkelde, en dat ook dienst doet onder de Kadjar en de Espace. Met een lengte van 4,67 meter en een wielbasis van 2,71 meter moet dat de passagiers heel wat binnenruimte opleveren.

Vierwielaandrijving

Daarnaast is hij beschikbaar met voor- en vierwielaandrijving, en met manuele versnellingsbak of met X-Tronic-automaat. Het motoraanbod bestaat voorlopig uit twee motoren: een 1.6 dCi van 130 en van 175 pk. Het R-Link 2-infotainmentsysteem van Renault is uiteraard van de partij, net als een rijkelijk uitgeruste Initiale Paris-uitvoering.

Vanaf juni

De Renault Koleos staat vanaf juni in de showroom. Prijzen beginnen vanaf € 32.150 voor de 1.6 dCi van 130 pk in Zen-uitvoering, en gaan tot € 44.150 voor de 1.6 dCi van 175 pk met X-Tronic-automaat en vierwielaandrijving in Initiale Paris-uitvoering.