Video: uitzonderlijke collectie van 42 Porsches te koop

Tijdens de Parijse tentoonstelling “Rétromobile” geeft RM Sotheby’s het startschot van de verkoop van deze uitzonderlijke collectie, door niet minder dan 13 modellen te veilen. Daaronder zit onder meer een 959 Sport. Volgens RM Sotheby’s gaat het om “het nec plus ultra qua prestaties en technologie in de jaren 80 en zonder twijfel een van de meest uitzonderlijke auto’s uit de collectie”. De auto heeft slechts 18.155 kilometer op de teller en beschikt nog over fabrieksspecificaties zoals zetels met harnas, een weggelaten achterbank, rolkooi en verbeterde ophanging. Van deze reeks werden er ongeveer 29 exemplaren gemaakt, en dit exemplaar wordt geschat op 1,5 tot 2 miljoen euro.

911 Turbo S 3.6

Hij lijkt op eender welke andere 911 Turbo uit de jaren 90. Maar dit is een echt exclusief model, geproduceerd door Porsche Exclusiv. RM Sotheby’s zegt: “Dit is een van 17 geproduceerde exemplaren en was met 385 pk eind jaren 90 een van de meest excessieve auto’s die Porsche ooit gemaakt heeft. Porsche gebruikte het Turbo-chassis van de 964 […] voor een auto voor de belangrijkste klanten. […] Met 37.015 kilometer, zwart koetswerk met zwart interieur, kan hij zo weer in dienst.” Dit model wordt geschat op 650.000 tot 750.000 euro.

De collectie omvat nog andere juwelen, zoals de 911 GT3 RS uit 2004, de eerste 911 RS van de moderne tijd. Dit exemplaar heeft slechts 174 kilometer op de klok. Dan is er nog de 911 GT2 Clubsport uit 2004, de krachtigste 996 met motor van 483 pk. Van deze zuivere achterwielaandrijver werden er slechts 70 exemplaren in deze Clubsport-configuratie gebouwd.

De oudste

De veiling omvat ook een zeldzame 914/6 (1970), waarvan er slechts 3.300 exemplaren werden gebouwd, met een Porsche-zescilinder. Er is ook nog een mooie 356 Pre-A 1600 Speedster by Reutter (1955) met grijs koetswerk en lederen interieur. Liefhebbers van Porsches met de motor voorin kunnen terecht bij de 924 Carrera GT (1981) en 928 GTS (1993). Tot slot is er voor fans van zeldzame modellen nog de 912 E, een model dat uitsluitend voor de Amerikaanse markt bestemd was en dat een viercilinder van 90 pk onder de kap heeft. Deze 912 E werd alleen in 1976 gebouwd.