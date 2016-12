5 redenen waarom je deze alfa romeo tipo b p3 uit 1934 moet kopen

1. De P3 is de eerste echte éénzitter die in een Grote Prijs werd ingezet

De Alfa Romeo Tipo B P3 werd in 1932 geïntroduceerd, en viel meteen op door zijn slankere design. De Italiaanse constructeur liet het tweede zitje dat het in de P2 nog had achterwege, waardoor deze P3 de eerste echte éénzitter was die in een Grote Prijs werd ingezet. Het bespaarde niet alleen gewicht, maar plaatste de piloot ook in het midden voor een betere gewichtsverdeling.

2. De Tipo B was uitzonderlijk licht voor die tijd

Bij zijn debuut woog de Alfa Romeo Tipo B P3 701 kilogram, wat in een tijd waarin er van koolstofvezel amper sprake was vrij uitzonderlijk was. Dit specifieke exemplaar, met chassisnummer 50006, weegt iets meer dan 680 kilogram. Een hele prestatie, zeker omdat de 2,9 liter grote achtcilinder-in-lijn van 255 pk een gietijzeren motorblok was.

3. Van deze configuratie bestaan er slechts een handvol exemplaren

In 1934 werden de regels voor GP-machines aangepast: ze moesten voortaan breder en zwaarder worden. De eerste vijf P3’s die Alfa Romeo produceerde werden aangepast, maar de Italianen bouwden daarna zeven nieuwe exemplaren volgens de nieuwe regels, met een groter 2.9-blok. Dit exemplaar is nummer zes van die zeven. Bovendien is “50006” een van drie exemplaren die standaard met een onafhankelijke Dubonnet-voorophanging en omgekeerde bladveren achteraan kwam, in tegenstelling tot de andere exemplaren die naar die configuratie werden omgebouwd.

4. Deze Tipo B P3 werd ingezet door de Scuderia Ferrari

Het raceteam van Enzo Ferrari, de wereldberoemde Scuderia Ferrari, was in 1934 het raceteam van Alfa Romeo, dat in die tijd enkele jaren zonder huiseigen raceteam zat. Welk exemplaar precies in welke race werd ingezet, hield Scuderia Ferrari destijds niet bij. Maar zeker is dat dit exemplaar aan de start van heel wat GP-races verscheen, en bestuurd werd door een van de eerste race-iconen ooit: de Italiaan Tazio Nuvolari.

5. De volledige geschiedenis van de auto is bekend

RM Sotheby’s zou RM Sotheby’s niet zijn als het niet tot in de puntjes de geschiedenis van deze Alfa Romeo Tipo B P3 kon uitvlooien. Van Italië over Groot-Brittannië tot Nieuw-Zeeland en zelfs Japan: alle vorige eigenaars van deze auto zijn bekend. Ook de restauraties zijn zorgvuldig gedocumenteerd, en de Alfa beschikt nog over zo goed als alle originele onderdelen.