5 redenen waarom je deze Bugatti 57 uit 1939 moet kopen

1. Hij rijdt geweldig

Onder de motorkap van deze Type 57 vinden we wat Bugatti het beste doet: een achtcilinder-in-lijn met dubbele bovenliggende nokkenassen en een cilinderinhoud van 3,2 liter. De motor ontwikkelt 135 pk via een elektromagnetische Cotal-versnellingsbak. Bovendien beschikt dit model standaard over hydraulische remmen. Tel dat allemaal op, en je hebt een auto met een geweldig geluid, die presteert en betrouwbaar is.

2. Hij is bijzonder zeldzaam

Deze Bugatti 57 met koetswerk van Letourneur et Marchand is de oudste van de zes overlevenden van deze reeks. Bekijks gegarandeerd bij je lokale oldtimermeeting om de hoek!

3. Hij bevindt zich in vlekkeloze staat

Zijn huidige eigenaar heeft hem nauwkeurig onderhouden en hij werd een tiental jaar geleden tot in de puntjes gerestaureerd. De auto is ook vandaag nog in geweldige staat. Deze “57” won bovendien een prijs op het prestigieuze concours d’élégance van Pebble Beach…

4. Zijn geschiedenis is volledig bekend

De geschiedenis van deze auto werd onderzocht door de historicus van het merk, Pierre-Yves Augier, en is dus volledig bekend vanaf de datum van zijn eerste levering (aan baron Georges de Cocq in maart 1939) tot vandaag. Zoiets voegt bijzonder veel waarde toe aan een auto. De Bugatti heeft bovendien nog steeds zijn originele motor.

5. Hij is gewoon geweldig

Kijk eens naar de details. Is hij niet eleganter dan supercars van vandaag? Aan jou om te oordelen natuurlijk. Maar als je door de foto’s gaat en eens bewonderend zucht, dan ben je er klaar voor. Deze Bugatti wordt geveild door RM Sotheby’s in Arizona op 19 en 20 januari.