Waarom is deze Porsche 911 meer dan 2 miljoen euro waard?

Het gaat niet om een “gewone” 911 van de 964-generatie, maar om een RSR-raceversie. Van dit exclusieve model werden er slechts 51 exemplaren gemaakt. En deze is daar wellicht een van de meest originele van: in 1993 bestelde een echte liefhebber een bestelling bij Porsche voor het radicaalste model. De klant wilde vooral unieke specificaties en een eigen afwerking.

Racebeest

Dit model bevat de beroemde 3,8 liter grote zescilinder boxermotor, die hier 350 pk produceert. Dat cijfer komt van de constructeur zelf, maar heel wat experts schatten het eerder op 375 pk. Dit model haalt 100 km/u in minder dan 4 seconden. Sneller dan een… Ferrari F40 dus.

De RSR heeft heel wat overwinningen op zijn palmares: de 24 Uren van Spa, 1000 km van Suzuka, 24 Uren van Interlagos, en klassementsoverwinningen in de 24 Uren van Le Mans en andere uithoudingsraces.

Bijzonder exemplaar

En toch is deze auto anders dan de andere 911 RSR-modellen, dankzij zijn afwerking: de eigenaar wilde een exclusieve afwerking voor het interieur, en koos voor rood leder. Van de zetel via het dashboard tot de deurpanelen en de rolkooi: alles is uitgevoerd in leder. Het materiaal contrasteert met de grijze metaallak, die ook uitzonderlijk is voor een racewagen.

Nieuw

De kers op de taart is de staat van dit model: absoluut nieuw. Sinds de levering staan er slechts… 10 kilometer op de teller. Het koetswerk is zelfs nog voorzien van beschermfolie. Een vreemd lot voor een geweldige auto, die erom smeekt om gereden te worden.