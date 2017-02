Deze Renault 5 is een fortuin waard!

Dat is inderdaad veel geld voor een Renault 5, maar het gaat niet om de eerste de beste. In 1980 diende Renault eindelijk de Lancia Stratos van antwoord met een van de potigste auto’s ooit… De transformatie vergeleken met de Renault 5 was brutaal: de motor verhuisde naar een positie centraal achterin. De voortaan achterwielaangedreven Renault 5 kreeg een turbo op zijn brave 1.4 viercilinder.

Op papier lijkt het vermogen van 160 pk niet bijster veel naar hedendaagse normen. Maar het gaat om een lichte auto, en vooral de turbo geeft het vermogen zonder waarschuwing opeens vrij. Dat zorgt dus voor een wilde rijstijl. Deze “Turbo 2” is minder flamboyant en zuiniger dan de eerste, en ruilt onder meer enkele aluminium koetswerkpanelen in voor stalen exemplaren. Ook het interieur werd iets braver. Tussen 1983 en 1986 werden er van de Renault 5 Turbo 2 bijna 3.200 exemplaren geproduceerd, op een totaal van 5.000 Renault 5 Turbo’s. Dit exemplaar bleef geweldig goed bewaard, met slechts 5.900 kilometer op de teller.