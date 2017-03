RUF CTR: een eerbetoon van meer dan 700 pk

De RUF CTR komt dus terug. Hij neemt het design van het originele model over maar gebruikt bijna geen enkel element van de gewone Porsche 911. Dat is waarschijnlijk de kracht van deze CTR anno 2017. Als basis wordt er een koolstofvezel monocoque gebruikt die het leeggewicht tot 1,2 ton beperkt.

Overdonderend

Onder de motorkap achteraan zit er nog steeds een flat six. Die is 3,6 liter groot, wordt aangedreven door twee turbo’s en produceert maar liefst 710 pk bij 6.750 tpm en 880 Nm van 2.750 tot 4.000 tpm. Op die manier haalt hij 100 km/u in 3,5 seconden, 200 km/u in minder dan 9 seconden en een topsnelheid van meer dan 360 km/u.

Brutaal

Het monster moet bijzonder voorzichtig worden bestuurd, want het vermogen wordt alleen naar de achterwielen gestuurd via een klassieke manuele zesversnellingsbak., tot onze grote vreugde.