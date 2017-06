scoop: alfa romeo kamal, komt er een compactere tweede suv?

Het zou dus goed kunnen dat de Italianen kiezen voor een kleiner broertje van de huidige Stelvio. Die zou “Kamal” kunnen heten, als verwijzing naar het SUV-concept van Alfa op het salon van Genève in 2003. Hij kan de opstelling van de Stelvio overnemen, met een chassis met achterwielaandrijving. Alfa kondigde bovendien eerder al aan dat zijn gamma op termijn drie SUV’s zou tellen, met de Stelvio in het midden. Binnenkort weten we dus meer over de top-SUV, die het moet opnemen tegen de BMW X5 en Audi Q7.

Alfa Romeo moet dus omzet draaien, maar dat gaat het niet tegen eender welke prijs doen. De instapmodellen, de MiTo en Giulietta, worden stilaan oud en momenteel lijken er geen opvolgers op komst. Welke invloed zal dat hebben op deze Kamal?