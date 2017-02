scoop: de toekomstige audi a6

Audi lijkt nog even de kat uit de boom te kijken, maar nu de concurrentie zijn kaarten op tafel heeft gelegd, kan de A6 ze binnenkort volop van antwoord dienen. En dat antwoord mogen we wellicht dit jaar verwachten.

Scherper

Qua design verwachten we net als bij de vernieuwde A5 en Q5 een voorzichtige evolutie, en zullen het wellicht de afmetingen zijn die de A6 van zijn stalgenoten zullen onderscheiden. Net als bij de andere modellen die Audi onlangs vernieuwde, gokken we op scherpere lijnen in de koplampen, op de motorkap en over de flanken.

Onder de kap

In het vooronder zal Audi waarschijnlijk vooral een beroep doen op vier- en zescilindermotoren, zowel benzine als diesel. Een achtcilinder maakt wellicht alleen zijn opwachting in de RS6. Net als de Q7 zal de A6 ongetwijfeld ook een e-tron-versie krijgen, een plug-inhybride.

Hoger segment

Voor zijn uitrusting zal de A6 heel wat kunnen lenen van hogere segmenten. De virtuele cockpit kan uiteraard niet ontbreken, net als inductieladers voor smartphones. Maar natuurlijk staat er ook heel wat rijhulp op het programma.