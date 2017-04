Scoop: Audi Q2 RS

Maar laat ons niet dromen van een vijfcilinder tussen de voorwielen: die is het voorrecht van de machtigste RS3, TT RS en Q3 RS. Om ons te troosten zou Audi de motor van de TT S, S3 en dergelijke meer kunnen gebruiken, met name een 2.0 TFSI-viercilinder met 300 pk… Op zijn minst! Zoveel vermogen onder de motorkap van zo’n klein autootje, dat belooft een pittig temperament… Om al die kracht in goede banen te kunnen leiden, zal Audi uiteraard de Quattro-vierwielaandrijving en de automatische versnellingsbak S-Tronic met dubbele koppeling kiezen.