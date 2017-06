Scoop: Audi Q3

In 2011, bij zijn debuut, was hij de compactste SUV uit het gamma. Vandaag is dat niet meer het geval: de kleine Q2 heeft intussen die positie ingenomen. Om het onderscheid met die laatste beter te maken, zou de volgende Q3 enkele centimeters langer worden. Hij zou ook wat sportiever en agressiever worden, maar niet teveel: er volgt namelijk een dynamische Q4. Die heeft een steil aflopende daklijn.

Technisch wil Audi nog niets lossen over het toekomstige model. Maar de Q3 zal ongetwijfeld op het MQB-platform van de VW-groep staan. Motorisch zien we enkele nieuwigheden, waaronder een plug-inhybride. Er wordt zelfs gefluisterd dat er een volledig elektrische variant zit aan te komen. De RS zou opnieuw zijn opwachting maken, tenzij Audi die variant alleen voor de Q4 voorbehoudt. In beide gevallen zou hij gebruik maken van de vijfcilinder uit de RS 3 en TT RS.