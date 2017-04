Scoop: Audi Q4

Het model staat op het MQB-platform en dus op de basis van de toekomstige Q3. Op dit moment heeft Audi geen enkele SUV-coupé in zijn gamma, in tegenstelling tot zijn rivalen BMW en Mercedes. Maar daar komt sterk verandering in, met de nakende komst van de Q4, Q6 en Q8.

Onder de motorkap herneemt de Q4 de benzine- en dieselmotoren van 1,5 en 2,0 liter. Een machtige RS-versie staat al zeker op het programma en wordt waarschijnlijk aangedreven door de 2.5 TFSI met 400 pk uit de jongste RS3. Een plug-in hybride mag ook niet ontbreken, met de combinatie van een benzinemotor en een elektromotor, die samen rond de 200 pk uitkomen. De aan de stekker herlaadbare batterij moet een rijbereik van meer dan 50 kilometer mogelijk maken.