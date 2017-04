Scoop: Audi Q6 e-tron, de Belgische SUV

De Audi-fabriek in Vorst zal vanaf volgend jaar de Q6 e-tron produceren, de toekomstige elektrische SUV van het merk met de vier ringen. Die vervangt de kleine A1 op de assemblagelijn. De SUV met aflopende daklijn heeft de kenmerken van een sportwagen: twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 370 kW of ongeveer 500 pk. Dat vermogen wordt uiteraard verdeeld over de vier wielen. Met een lengte van ongeveer 4,9 meter wordt dit model een ecologisch antwoord op de BMW X6.