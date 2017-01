Scoop: Audi Q8

In tegenstelling tot BMW en Mercedes had Audi nog geen SUV-coupé in zijn gamma. Maar dat gaat veranderen met de toekomstige Q8. Die zal worden gepresenteerd als een sportievere Q7, met een aflopende daklijn, en zal dus breken met de nogal rechthoekige stijl van de Q7. Dat betekent ook dat de hoofdruimte voor de achterpassagiers iets beperkter zal zijn.

Technisch zal dit model zeker de motoren van de Q7 overnemen, inclusief de drieliter V6 diesel, en een hybridevariant die deze diesel koppelt aan een elektromotor. Een sportievere SQ8 staat eveneens op het programma. Die neemt de vierliter V8 diesel van 435 pk uit de huidige SQ7 over.