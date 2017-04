Scoop: BMW 1-Reeks gaat voor revolutie!

Deze toekomstige 1-Reeks staat op het platform van de Mini Countryman. Maar BMW moet de “packaging” nog verfijnen om de verhouding buitenmaten-binnenruimte te verbeteren. De passagiers krijgen dus meer plaats, terwijl ze bovendien in een meer ‘premium’ wereld worden ondergedompeld, met een multimediatablet bovenop het dashboard, meer verzorgde materialen en een hypermoderne uitrusting.

Motoren!

Onder de motorkap neemt de 1-Reeks zonder verrassing de motoren over die nu al worden gebruikt door Mini en de BMW’s X1, 2-Reeks Active Tourer en dergelijke meer. Dat betekent dat hij wordt aangedreven door 1.5-driecilinders en 2.0-viercilinders op benzine of diesel. In het nieuwe platform is echter geen plaats meer voor een zescilinder in lijn, tot grote frustratie van de merkadepten. Een xDrive-vierwielaandrijving zou echter nog wel op het programma staan.