scoop: de bmw i8 spyder opnieuw betrapt

Het conceptmodel voor deze dakloze versie gaat al enkele jaren mee, maar de productiefase nadert met rasse schreden. Die is voorzien voor 2018. Omdat de gesloten i8 ook alweer enkele jaren op de markt is, krijgt die wellicht tegelijk een kleine opfrisbeurt.

Stoffen kap

Dankzij de koetswerkstructuur uit CFRP (met koolstofvezel versterkte kunststof) is de i8 stijf genoeg voor een cabrioversie. Die krijgt naar alle waarschijnlijkheid geen wegklapbaar stalen dak, maar een klassieke stoffen kap. Buiten de gewijzigde C-stijl en achterruit is deze testmule te steving gecamoufleerd om verdere koetswerkwijzigingen te ontdekken.

Batterijupgrade

Wel wordt er gefluisterd dat de i8 Spyder een krachtigere batterij krijgt, waardoor onder meer het rijbereik zal toenemen. Of ook de rest van de aandrijflijn onder handen wordt genomen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de kans is groot dat die wijzigingen ook hun weg zullen vinden naar de i8 Coupé.