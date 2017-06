Wordt dit de BMW M5?

BMW rekt de zaken graag lang uit. De Beiers lieten zich al ontglippen dat hij de V8 biturbo van het vorige model overneemt. We vermoeden dat die weliswaar een kleine vitaminekuur krijgt en de kaap van 600 pk passeert. De constructeur bevestigde ook al dat er vierwielaandrijving komt. Die kan worden uitgeschakeld, zodat de M5 zijn klassieke aandrijving terugvindt: op de achterwielen.

De vierwielaandrijving heeft drie modi: klassieke 4x4, 4x4 “sport” en 4x2 of achterwielaandrijving. Alles hangt af van de inspiratie, de ondergrond en uiteraard het talent achter het stuur. Sommige puristen zullen moord en brand schreeuwen, maar wij beschouwen het als een logische evolutie: de Amerikaanse markt, enorm belangrijk voor dit model, is weg van vierwielaandrijving. Zulk vermogen alleen naar de achterwielen sturen vergt daarnaast heel wat voorzichtigheid en is niet voor iedereen weggelegd. Mercedes doet het trouwens niet anders bij zijn AMG E 63…