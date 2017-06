Scoop: BMW X4 2018

Volgens de geruchten zou de huidige X4 in het eerste semester van volgend jaar uit roulatie gaan. Dat betekent dat hij er maar vier productiejaren op zou hebben zitten. Dat betekent ook dat er een nieuwe generatie aankomt. De X4 zal gebaseerd zijn op de toekomstige X3 en zal nog steeds een coupéachtige aflopende daklijn hebben. De bijzonder fijne achterlichten lijken grotendeels geïnspireerd op die van de meest recente Mercedes-modellen.

M-versie?

Er zou ook een M-versie kunnen komen. Die zou de zescilinder biturbo uit de M4 overnemen, met 430 tot 450 pk. Een plug-inhybride zou eveneens het daglicht kunnen zien, met een viercilinder turbobenzine in combinatie met een elektromotor en een gecombineerd vermogen van 250 pk. Het rijbereik in elektrische modus zou dan 50 kilometer bedragen. In theorie…