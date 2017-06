scoop: citroën berlingo en peugeot partner

De Citroën Berlingo heeft binnen de PSA-groep een identieke tweelingbroer rondrijden: de Peugeot Partner. Beide modellen zijn intussen bijna tien jaar op de markt, en dus dringend aan vervanging toe.

Zelfde platform, andere looks

De nieuwe modellen zullen opnieuw hetzelfde platform delen. Alleen de looks zullen opnieuw iets verschillen: de Berlingo zal dus merkeigen lichtblokken en een ander radiatorrooster krijgen dan de Partner.

Opel Combo?

Al van voor de overname van Opel door PSA werd er gefluisterd dat de Opel Combo zijn Fiat-basis zou inruilen voor een PSA-basis. Het valt nog even af te wachten in welke mate de overname die plannen zal beïnvloeden. De Citroën Berlingo en Peugeot Partner worden in de loop van 2018 op de markt verwacht.