Scoop: Dacia Duster 2019

Een geheim is het niet langer: Renault en Dacia werken samen aan een nieuwe Duster. Het huidige model is een echte bestseller, maar dat succes blijft niet eeuwig duren. Zal het toekomstige model het huidige platform overnemen of het recente CMF-platform van Renault gebruiken?

De Duster kent een internationale carrière. Van India via Zuid-Amerika tot Europa: hij wordt zowat overal gecommercialiseerd (behalve in Noord-Amerika), soms zelfs onder de Renault-vlag. Stilistisch zou het toekomstige model niet teveel verschillen van het huidige. Toch wordt er in de wandelgangen gesproken over een derde zitrij, wat het aantal zitplaatsen op zeven brengt.

Onder de motorkap zou de 1.5 dCi plaats kunnen maken voor de recentere en zuinigere 1.6 diesel. Bij de benzinemotoren zal de 1.2 viercilinder turbo het gros van de verkoop voor zijn rekening nemen. Een vierwielaangedreven versie mag uiteraard niet ontbreken.